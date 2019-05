Incidente d'auto a Modena, video prima dello schianto: "Siamo a 220 all'ora"

"Stiamo andando a Rovigo, ragazzi, siamo solo ai 200, fai vedere a quanto andiamo". Sono le parole che si sentono in un video condiviso su Facebook da uno dei due giovani reggiani morti nella notte sull'A1 tra Modena Nord e Modena Sud, intorno all'una. I due si riprendono mentre sono in viaggio sull'autostrada, a quanto si capisce diretti a una festa techno. "Questa Bmw è un mostro, siamo a 220 chilometri orari ", dicono ancora.

"Ci fermiamo in Autogrill? No - si sente ancora -. Ci sta aspettando la droga e il resto". La vettura con a bordo le due vittime, il 39enne Luigi Visconti e il 36enne Fausto Dal Moro, si sarebbe schiantata contro il guard rail.



La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della polizia. Secondo l'ipotesi più accreditata i due amici, dopo lo schianto e in piena corsia di sorpasso, siano riusciti a uscire dall'auto. Subito dopo sarebbero stati travolti e uccisi da un'altra auto che transitava sull'A1. I due corpi sono trovati a parecchi metri di distanza dall'abitacolo dell'auto.



Immediato l'intervento dei soccorritori, ma per i due non c'è stato nulla da fare. L'incidente ha mandato il traffico in tilt, ma dalle prime luci dell'alba la circolazione è ripresa regolarmente sulle tre corsie.