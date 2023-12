Incidente Casal Palocco, altri tre youtuber indagati per favoreggiamento

Il giallo delle telecamere

Gli apparecchi sarebbero scomparsi lo stesso giorno della tragedia, il 14 giugno scorso. Quando il suv Lamborghini preso in affitto da Di Pietro per conto della società, travolge la Smart guidata dalla mamma del piccolo Manuel, rimasto vittima dello schianto. L'ipotesi dell'accusa è che i giovani stessero filmando una "challenge", una prova di resistenza per rimanere al volante per oltre 50 ore no stop. Gli indagati, in un primo momento omettono di riferire ai vigili urbani delle riprese. E sull’auto, subito sequestrata, delle videocamere non c’è traccia. Scattano le perquisizioni a casa dei ragazzi. Nell’abitazione di Dutto i dispositivi non vengono trovati. "Il mio assistito si è messo fin dal principio a disposizione della Procura - dice l’avvocato Luigi Annunziata -. Dutto non ha mai coperto nessuno, né nascosto nulla". Alla fine le due telecamere vengono trovate nell’appartamento di un altro dei giovani.