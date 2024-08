Incidente nel Bresciano, 87enne contromano in autostrada: due morti

È di due morti il bilancio di un incidente avvenuto sabato sera lungo il raccordo autostradale della Corda Molle tra Montichiari e Castenedolo, nel Bresciano. Un 86enne, Bruno Agnari, avrebbe imboccato il raccordo contromano ed è morto sul colpo in uno schianto. L'incidente ha coinvolto un secondo automobilista, il 28enne Pietro Meini, che ha tentato inutilmente di evitare la vettura che viaggiava in senso contrario: gravemente ferito, è poi morto in ospedale.