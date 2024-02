Tamponamenti in A22, chiuso in entrata tratto di 70 km: persone estratte dalle lamiere

A causa dello sciame di tamponamenti che si sono verificati per la nebbia tra Reggiolo e Carpi in A22, tra i km 285 e 300 in entrambe le direzioni, l'Autostrada del Brennero è stata chiusa, in entrata, per precauzione per una settantina di chilometri: dal casello di Nogarole Rocca a Campogalliano.

I vigili del fuoco hanno estratto alcune persone rimaste intrappolate nelle lamiere. L'incidente ha coinvolto in totale un centinaio di veicoli ed è stato causato dalla scarsa visibilità per nebbia. Diverse persone sono rimaste ferite, nessuna in maniera grave.