Chi è Andrea Stroppa, braccio destro in Italia di Elon Musk: enfant prodige dell'informatica, fu consulente di Renzi

Originario di Torpignattara (Roma), Stroppa nasce come hacker e, ancora minorenne, si guadagna l'attenzione del gruppo di pirati informatici di Anonymous. Un'attività in seguito alla quale è coinvolto anche in una vicenda giudiziaria finita all'attenzione del Tribunale dei minori, ma che non gli è costata alcuna condanna. Le sue capacità, però, non passano inosservate, tanto che nel 2017 venne scelto dall'allora segretario del Pd, Matteo Renzi, come consulente sulla cybersicurezza dopo avere lavorato in una delle aziende dell'imprenditore Marco Carrai, amico dell'ex premier.