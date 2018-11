Inchiesta nomine, la Procura chiede 10 mesi di reclusione per Raggi

La Procura di Roma ha chieso dieci mesi di reclusione per Virginia Raggi. Il sindaco di Roma è imputato per falso nell'ambito del processo sulla nomina di Renato Marra alla direzione del dipartimento Turismo del Campidoglio. "Ci sono molti elementi per una condanna - ha spiegato il procuratore aggiunto Paolo Ielo -. Non c'è mai stato un processo per falso con una mole di prove così evidenti". La sentenza è attesa per sabato 10 novembre.