Inchiesta "Mondo di mezzo", Alemanno condannato a sei anni: "Sono innocente, sentenza sbagliata"

I fatti sono avvenuto tra il 2012 e il 2014 - I fatti ai quali fanno riferimento gli inquirenti risalgono al periodo tra il 2012 e il 2014: all'epoca Alemanno avrebbe ricevuto dall'imprenditore Salvatore Buzzi, in accordo con Massimo Carminati, e tramite soggetti a loro legati, 223.500 euro (per i quali il pm ha chiesto la confisca) attraverso pagamenti alla fondazione e al suo mandatario elettorale e diecimila euro in contanti. Il tutto con l'aiuto e l'intermediazione dell'ex amministratore dell'azienda romana dei rifiuti (Ama), Franco Panzironi, suo stretto collaboratore.



L'ex sindaco interdetto dai pubblici uffici - Alemanno è stato interdetto in perpetuo dai pubblici uffici e per due anni non potrà contrattare con la pubblica amministrazione. I magistrati hanno anche deciso l'interdizione legale per tutta la durata della pena. L'ex sindaco di Roma dovrà risarcire sia Ama che Roma Capitale ed è stata fissata una provvisionale di 50mila euro sia per la municipalizzata sia per il Campidoglio. Infine ad Alemanno sono stati anche confiscati 298mila euro.



Alemanno: "Io innocente, sentenza sbagliata" - E' arrivato immediato il commento dell'ex sindaco di Roma: "Una sentenza sbagliata. Ricorreremo sicuramente in appello dopo aver letto le motivazioni. Io sono innocente l'ho detto sempre e lo ribadirò davanti ai giudici di secondo grado", ha detto Alemanno.