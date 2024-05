Inchiesta Liguria, a casa dell'imprenditore Spinelli trovati oltre 200mila euro in contanti

I soldi erano anche in valuta estera. Fanno parte del sequestro di oltre 500mila euro disposto dalla procura

Il denaro è una parte dei 570mila euro del sequestro disposto dal giudice per le indagini preliminari Paola Faggioni. Il denaro è stato trovato nella cassaforte presente nell'abitazione dell'imprenditore.

La guardia di finanza ha sequestrato 220mila euro in contanti e valuta estera all'imprenditore Aldo Spinelli nell'ambito dell'inchiesta che ha portato agli arresti domiciliari il presidente della regione Liguria Giovanni Toti .

Tgcom24

Il giudice ha disposto il sequestro anche nei confronti dell'allora presidente dell'autorità portuale Paolo Signorini e del figlio di Spinelli, Roberto. Secondo il gip "sarebbero il profitto dei reati di corruzione contestati". Inoltre a casa di Aldo Spinelli sono stati trovati due fucili ad aria compressa, su cui bisognerà valutare la potenzialità, e tre da caccia. Le armi, una eredità della suocera, erano state denunciate dalla signora fino al 2015. L'imprenditore però non ha rinnovato la segnalazione in Questura e pertanto, in un fascicolo a parte, risponde di omessa denuncia.