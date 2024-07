Roma, incendio a Monte Mario: evacuati 4 palazzi e l'Osservatorio astronomico | I residenti: paura per le fiamme e le esplosioni

Un vasto incendio è scoppiato a Roma nei pressi della città giudiziaria di Piazzale Clodio. Un'alta colonna di fumo si è levata ed è visibile in gran parte della zona e nell'area si sente odore di bruciato. A causa del rogo, sviluppatosi a Monte Mario, sono chiusi lungotevere Oberdan, lungotevere della Vittoria, via Giuseppe Faravelli e via dei Cavalieri di Vittorio Veneto in direzione Piazzale Clodio. Il sindaco Roberto Gualtieri: "Il rogo partito da un accampamento abusivo".