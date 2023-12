Incendio nell'ospedale di Tivoli, "lenzuola bagnate sotto le porte per bloccare il fumo"

L'incendio scoppiato sabato nell'ospedale di Tivoli ha spinto il personale a mettere lenzuola bagnate sotto le porte per non far passare il fumo.

"Pensavamo solo a salvare i pazienti, è stato orribile", ha dichiarato Maria Grazia Angelucci, direttrice dell'unità di Rianimazione. "Intorno alle 23 abbiamo iniziato a sentire odore di fumo, ma temevo si trattasse di un guasto ai nostri macchinari, magari un piccolo corto circuito. Mi sono affacciata in corridoio e ho visto un fumo nerissimo che si stava diffondendo", ha aggiunto.