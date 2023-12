Rogo di Malagrotta, aperta un'indagine per incendio doloso

Ad avviarlo è stata la Procura di Roma per le fiamme che si sono sviluppate domenica nell'impianto di smaltimento dei rifiuti. Il procedimento è stato aperto alla luce della prima informativa trasmessa a piazzale Clodio dai vigili del fuoco. In base a quanto si apprende, i pm hanno proceduto al sequestro delle telecamere di sorveglianza presenti e disposto ulteriori accertamenti tecnici.

Per il rogo di Malagrotta è stato aperto un fascicolo per incendio doloso.

Tgcom24

Il procuratore Giovanni Conzo, della procura della Repubblica di Roma del pool dei reati in materia ambientale, titolare del fascicolo sul rogo al Tmb1 della discarica di Malagrotta ha aperto un fascicolo, contro ignoti, con l'ipotesi di reati di incendio doloso. La procura, ricevuta la prima informativa dei vigili del Fuoco del comando provinciale di Roma, ha disposto anche il sequestro delle telecamere del sito per il trattamento dei rifiuti. L'ipotesi giudiziaria della matrice dolosa, sarebbe un atto dovuto per poter procedere ad alcuni accertamenti, che altrimenti non sarebbe possibile effettuare senza l'ipotesi del dolo.