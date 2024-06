Incendio in una autofficina a Milano, una coppia e un figlio muoiono nel rogo nel palazzo

"L'incendio si è sviluppato in un'officina, verosimilmente su un'auto in riparazione e questo ha innescato, per la presenza di benzina, un incendio non controllabile che verosimilmente ha interessato altro materiale combustibile come pneumatici". Così il procuratore aggiunto di Milano Tiziana Siciliano. "È morta una famiglia intera, non sono riusciti a scappare. E quattro persone sono ricoverate in condizioni gravi. Gli appartamenti del primo e del secondo piano fortunatamente erano vuoti: sarebbe potuta essere una disgrazia ancora maggiore". Siciliano ha poi aggiunto che "dovrà essere fatta una valutazione dagli esperti".