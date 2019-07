Incendio in un palazzo di Roma: morto un uomo di 62 anni

Un incendio si è sviluppato in un appartamento di un palazzo di cinque piani al Tufello, alla periferia di Roma. Al termine delle operazioni di spegnimento è stato trovato il corpo di un uomo carbonizzato. Si tratterebbe di un 62enne. La madre dell'uomo e un'altra condomina sono state trasportate in ospedale. Il palazzo è stato momentaneamente evacuato durante le operazioni per spegnere l'incendio.