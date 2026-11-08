Incendio nell'ex centrale nucleare di Trino (Vercelli): nessun rischio secondo la Sogin

"L'incendio - ha spiegato Sogin - è stato tempestivamente rilevato e sono state immediatamente attivate le procedure previste per l'emergenza. Gli uffici erano chiusi, pertanto non era presente personale". Sono in corso le verifiche finalizzate a ricostruire le cause dell'incendio da parte degli ispettori dell'Isin, l'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione. L'azienda ha ribadito anche che "le attività di dismissione della centrale proseguiranno regolarmente. In attesa del ripristino della piena funzionalità dei locali interessati, le attività saranno svolte usando altri ambienti, senza impatti sulla continuità delle operazioni".