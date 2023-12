Incendio in un'abitazione a Campobasso: morto bimbo di 9 anni 

Tragedia nella notte a Campobasso, dove un bambino di 9 anni è morto nell'incendio di un'abitazione.

Nel rogo sono rimasti feriti il fratello adolescente, la sorellina di pochi anni e la mamma, tutti ricoverati all'ospedale Cardarelli. Le fiamme sono divampate in una casa in contrada Colle Calcare, dove i vigili del fuoco si sono precipitati per domare il rogo. Ancora non chiare le cause della tragedia. L'abitazione è stata posta sotto sequestro.