fiamme divampate in un vano tecnico Incendio in un albergo ad Abano Terme (Padova), in salvo 273 persone

Una quarantina di persone ha avuto bisogno di assistenza in pronto soccorso in seguito all'inalazione di fumo. Tra questi anche due bambini. Solo un caso serio ma non grave: un'anziana con problemi cardiaci