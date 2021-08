Incendi, Patuanelli: "Il governo farà di tutto per le aziende colpite"

Ansa

"In queste settimane la situazione incendi in tutta Italia si è aggravata sempre di più. Il governo non resterà inerme davanti a tanta devastazione. Migliaia di aziende agricole stanno pagando un prezzo altissimo e rischiamo che vengano rase al suolo attività produttive ed eccellenze del made in Italy". Lo dice il ministro dell'Agricoltura Stefano Patuanelli che aggiunge: "Il governo farà di tutto per aiutare queste aziende a rialzarsi".