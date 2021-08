Incendi boschivi, Protezione civile: 31 richieste di intervento aereo

Ansa

Non danno tregua gli incendi in diverse Regioni d'Italia e continua senza sosta l'impegno di Canadair ed elicotteri della flotta aerea dello Stato, coordinati dalla Protezione civile. Gli equipaggi sono stati impegni dalle prime luci del giorno per spegnere i numerosi incendi boschivi. Si sono registrate 31 richieste di supporto aereo: 10 dalla Calabria, 10 dal Lazio, 6 dalla Sicilia, 2 da Campania e Molise, una dalla Basilicata.