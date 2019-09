In un Comune del Milanese mensa gratuita dalla materna alle medie

A Rozzano, in provincia di Milano, gli studenti delle scuole materne, elementari e medie potranno usufruire gratuitamente della mensa. Lo ha annunciato il sindaco Gianni Ferretti in un video sulla pagina Facebook del Comune. Il pasto gratis sarà riservato ai bambini residenti i cui genitori siano in regola con i pagamenti con Ama Rozzano, la partecipata del Comune che gestisce il servizio mensa. In caso di morosità basterà sottoscrivere un piano di rientro a rate delle quote non versate.