In Italia il 50% degli antibiotici viene consumato negli allevamenti

Metà degli antibiotici consumati ogni anno in Italia non è destinato all'utilizzo umano ma finisce negli allevamenti di polli, tacchini e suini. Il dato emerge dal Piano Nazionale di Contrasto dell'Antimicrobico-Resistenza, che mette in luce come l'abuso abbia diffuso il problema dell'antibiotico-resistenza nel settore animale, con il pericolo di trasmissione di batteri dall'animale all'uomo tramite contatto diretto o attraverso gli alimenti.