In gita non c’è posto per tutti gli studenti: insegnanti selezionano chi può partire in base al merito

Per tutti gli studenti, il momento più atteso dell’anno è quello in cui si parte per la gita. Ma per la scuola media "Paolo Ferrari" di Marina di Massa, in provincia di Massa Carrara, il viaggio tanto desiderato dai ragazzi sta scatenando molte polemiche. La dirigente, Alessandra Valsega , ha infatti deciso, secondo quanto riportato da La Nazione, che non tutti potranno partire: sono stati, quindi, selezionati in base al merito gli alunni che potranno partecipare alla gita di 4 giorni a Napoli. Scelta obbligata vista la mancanza di insegnanti pronti a occuparsi degli studenti.

"Io devo garantire la sicurezza di tutti - spiega la preside - Solo otto docenti hanno scelto di andare in gita e gli altri non possono essere obbligati. I ragazzi che volevano andare erano 110. Per non correre rischi abbiamo dovuto fare una scelta basata sul comportamento". Infatti sono stati selezionati i ragazzi che hanno ottenuto almeno il voto distinto in condotta, quindi i più disciplinati. Mentre quelli che resteranno a Massa dovranno accontentarsi di uscite didattiche nei musei della città.



Questa selezione ha però indispettito i genitori degli alunni esclusi, tra i quali comparirebbero anche studenti con disturbi dell’apprendimento e dell’attenzione, come i dislessici. “La scuola del Grande Fratello: sei stato eliminato” è lo slogan ripetuto nei cartelli lasciati per protesta dalle famiglie all’ingresso dell’istituto. I genitori ritengono questo sistema di selezione discriminante, perché punisce anche studenti volenterosi ma che non hanno raggiunto buoni risultati nel rendimento scolastico.