In fiamme il litorale della Plaia di Catania, gente in mare | Bagnanti in salvo coi gommoni via mare

Un incendio di vaste proporzioni sta interessando il litorale della Plaia di Catania. Le fiamme alimentate dal vento caldo hanno fortemente danneggiato il lido Europa e minacciano gli altri stabilimenti balneari. Diversi turisti si sono gettati in mare. I vigili del fuoco hanno invitato le persone a "rimanere sulla battigia e a non tentare di rientrare a casa" per tenere libere le vie di accesso ai mezzi di soccorso.