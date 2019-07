E' bufera su Monica Pirovano, ad di Cogne Acciai Speciali e ex presidente di Confindustria Valle D'Aosta, che è stata denunciata per furto aggravato. La donna, una delle poche manager donna del settore siderurgico in Italia, è stata accusata di aver rubato un Rolex da 8mila euro e un bracciale da mille euro all'Aeroporto di Torino. Secondo le prime ricostruzioni, Pirovano avrebbe sottratto gli oggetti dimenticati da una turista in coda per i controlli di sicurezza.