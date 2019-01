In carcere da innocente per 22 anni, ora chiede 66 milioni di euro

Gulotta venne arrestato nel gennaio del 1976 per l'omicidio di Salvatore Falcetta e Carmine Apuzzo, due carabinieri della stazione di Alcamo Marina, nel Trapanese. Allora 18enne, Gulotta venne condannato all'ergastolo, ma dopo 9 processi e 22 anni di carcere ingiusto, nel 2012 è stato assolto dalla corte d`Appello di Reggio Calabria che ha stabilito come la confessione venne estorta con sevizie e torture da parte dei carabinieri.



Nella vicenda erano state coinvolte altre tre persone, poi risultate innocenti come Gulotta: Vincenzo Ferrantelli, Gaetano Santangelo e Giovanni Mandalà: quest'ultimo , morto nel 1998, è stato assolto nel 2014.



Il legale di Gulotta, Baldassarre Lauria, spiega che "ci sono due aspetti che sono contenuti nell'atto: il primo riguarda la responsabilità dello Stato come tale per non aver codificato negli anni il reato di tortura. Il secondo profilo è quello che attiene agli atti di tortura posti in essere in una sede istituzionale (la caserma dei carabinieri, ndr) da personale appartenente all'Arma che ha generato un gravissimo errore giudiziario".