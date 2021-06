In arrivo caldo record in tutta Italia: nel weekend picchi di 40 gradi

Ansa

Nel weekend è atteso in Italia un caldo record. A pochi giorni dal solstizio d'estate, lunedì 21 giugno, le temperature stanno infatti raggiungendo picchi elevati per il periodo, ma saranno al loro apice tra sabato e domenica, quando in molte zone del Sud si supereranno i 40 gradi. Bisognerà poi aspettare l'inizio della prossima settimana per un po' di refrigerio: l'ondata di calore comincerà ad affievolirsi a partire dal Nord.