Imperia, Tir travolge auto sulla A10: due morti e quattro feriti

Incidente mortale sull'autostrada A10 nel tratto di ponente compreso tra Sanremo e Arma di Taggia, in provincia di Imperia.

Un tir che viaggiava in direzione Genova si è ribaltato travolgendo e schiacciando tra la motrice e un altro camion un veicolo leggero. Nello schianto hanno perso la vita due persone che erano a bordo dell'auto travolta. Quattro feriti sono stati soccorsi e trasferiti d'urgenza in ospedale, uno di loro è in condizioni gravissime.