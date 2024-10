L'imam di Bologna è stato portato in questura per essere espulso. Zulfiqar Khan, pakistano, avrebbe infatti rivendicato il suo sostegno ad Hamas e il ministro dell'Interno ha quindi firmato contro di lui un decreto di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di sicurezza dello Stato. A dare la notizia è stato il suo avvocato difensore, Francesco Murru, parlando del "ritorno a uno stato di polizia e al perseguimento dei reati di opinione".