Ilaria Salis, il primo post dall'Italia e l'abbraccio con gli amici: "Gioia indescrivibile"

Ilaria Salis ha ottenuto oltre 178mila preferenze nei due collegi in cui era candidata alle elezioni europee. Oggi dovrebbe festeggiare con i suoi cari i 40 anni. Domenica l'insegnante si sarebbe dovuta collegare in video per un breve discorso alla Festa di Sinistra italiana a Milano ma alla fine gli organizzatori hanno fatto sapere che non era "in condizione". Alla base del mancato collegamento ci sarebbe stato un fraintendimento, Salis pensava sarebbe stato un intervento privato e non pubblico. Il 24 giugno la 40enne dovrebbe andare a Bruxelles, accompagnata da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli che l’hanno candidata capolista nel Nord Ovest e nelle Isole per farle ottenere la libertà.