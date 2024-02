Ilaria Salis, il coimputato Gabriele Marchesi resta ai domiciliari in Italia

Gabriele Marchesi, imputato con Ilaria Salis per l'aggressione subita da alcuni militanti di estrema destra a Budapest un anno fa, al momento non sarà consegnato all'Ungheria e resterà almeno fino a maggio ai domiciliari in Italia.

Lo ha deciso la Corte d'appello di Milano nel procedimento sul 23enne, che ha chiesto ulteriori informazioni all'Ungheria su misure cautelari alternative e ha rinviato il procedimento al prossimo 18 maggio. Il giovane è ai domiciliari a Milano in seguito a un mandato di arresto europeo proprio per i fatti del febbraio 2023.