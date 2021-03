Il virologo Silvestri: "I dati sull'efficacia degli anticorpi monoclonali sono ottimi"

"I dati sull'efficacia degli anticorpi monoclonali sono stati ottimi sul modello animale e i primi trial clinici hanno dato dei risultati promettenti, con riduzione dei ricoveri ospedalieri". Lo ha detto a Tgcom24 il virologo Guido Silvestri, docente alla Emory University di Atlanta. Quando e a chi possono essere somministrati gli anticorpi monoclonali? "Devono essere somministrati ai soggetti ad alto rischio di sviluppare Covid severo e nel più breve tempo possibile dalla comparsa dei sintomi", ha spiegato per poi concludere dicendo che "il vero problema relativo ai monoclonali non è tanto se funzionino o meno quanto piuttosto l'organizzazione della logistica per distribuirli il prima possibile".