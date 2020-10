Il viaggio infinito di Husam da Gaza all'Italia per essere poi respinto

Da un paese che non può rivelare l’inviata di “Striscia la Notizia”, Raja Baezza, raccoglie la testimonianza di Husam, partito da Gaza per cercare un’altra vita in Europa.



Il ragazzo palestinese vola dal Cairo in Turchia, per mesi cerca un contatto con i trafficanti di uomini per entrare in Grecia, dove viene respinto, picchiato dalla polizia e rimandato in Turchia.



Qui l’odissea continua, tra camion dove è stipato con tanti altri disperati per raggiungere la costa. Comincia una traversata pericolosa su una barca di 14 metri con altre 66 persone, tra cui anche bambini.



Finalmente l’arrivo a Crotone ma le autorità italiane non gli riconoscono lo status di richiedente asilo, in quanto per i palestinesi deve decidere una apposita agenzia dell’Onu, la Unrwa. Ma almeno nel paese dove si trova ora Husam ha potuto riabbracciare il padre.