Il Traforo Monte Bianco riapre il 15 dicembre

Il Traforo del Monte Bianco riapre il 15 dicembre alle 16, con un anticipo di tre giorni rispetto a quanto previsto.

Lo comunica l'ente gestore dell'infrastruttura tra Italia e Francia, sottolineando che la decisione è giunta "al termine di nove settimane consecutive di coattività intense che hanno visto impiegate complessivamente oltre 200 persone e 50 imprese, per un totale di 20 milioni di euro di investimenti". I cantieri di manutenzione tecnica avviati il 16 ottobre, si legge in una nota, "sono in fase di conclusione". La circolazione di tutti i veicoli sarà ripristinata al termine dei test di verifica di tutti i sistemi di sicurezza.