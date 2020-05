Il sindaco di Divignano a Tgcom24: "Con Conte incontro cordiale, insieme doniamo 1.200 euro alla Croce Rossa"

L'incontro, tanto atteso, alla fine è avvenuto. Protagonisti Gianluca Bacchetta, sindaco di Divignano, piccolo centro piemontese, che in bici è andato a Roma per vedere il premier Conte e restituire, come gesto di contestazione, i 600 euro erogati dall'Inps ai lavoratori autonomi. "E' stato un incontro cordiale", ha spiegato il primo cittadino (e piccolo imprenditore) a Tgcom24. "Quel sussidio è un'elemosina", aveva detto Bacchetta nei giorni della protesta.

Il premier Conte non solo per vedere il sindaco (e ristoratore) ha interrotto una riunione con esponenti della maggioranza, ma - per così dire - ha "rilanciato". Alla proposta di donare i 600 euro, il presidente del Consiglio ha infatti offerto altri suoi 600 euro, in un'improvvisata gara di solidarietà, non prima però di aver telefonato al presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, per capire i ritardi sulla cassa integrazione e sui protocolli per i locali, un problema che riguarda lo stesso Bacchetta. Dal colloquio telefonico è emerso che i disagi sarebbero legati alla Regione Piemonte. Alla fine Tridico ha assicurato che la questione sarà risolta il prima possibile.