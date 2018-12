Il pm Spataro sgrida Salvini: coi tweet mette a rischio le indagini

Il tweet con cui Matteo Salvini ha annunciato i fermi di 15 mafiosi nigeriani avvenuti a Torino ha fatto sorgere "rischi di danni al buon esito dell'operazione". E' quanto scrive Armando Spataro, procuratore capo a Torino, in un comunicato stampa. "Ci si augura che per il futuro il ministro dell'Interno eviti comunicazioni simili" o quantomeno "voglia informarsi sulla tempistica al fine di evitare rischi di danni alle indagini in corso".