Il Papa: "La Chiesa è come una barca in balia della tempesta"

La Chiesa è sempre come una "barca in balia della tempesta" e "in ogni epoca incontra venti contrari, a volte prove molto dure". Lo ha detto Papa Francesco durante la preghiera dell'Angelus, aggiungendo: "Pensiamo a certe persecuzioni del secolo scorso e anche oggi in alcune parti del mondo. In quei frangenti, può avere la tentazione di pensare che Dio l'abbia abbandonata. Ma proprio in quei momenti risplende di più la testimonianza della fede".