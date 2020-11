Il Papa: il Natale non sia per comprare ma per dare agli altri

Italy Photo Press

Il Natale si avvicina, e spesso "la domanda che si fa tanta gente è: 'Cosa posso comprare? Cosa posso avere di piu'?". Secondo papa Francesco, però, proprio in questo momento bisogna cambiare prospettiva "e dire: 'cosa posso dare agli altri, per essere come Gesù che ha dato se stesso, ed è nato proprio in quel presepio?'". Perché, spiega il Pontefice, "i poveri sono al centro del Vangelo: il Vangelo non si capisce senza i poveri".