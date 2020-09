Papa: "Dalla pandemia si esce migliori solo se si agisce insieme"

La pandemia di coronavirus "ha evidenziato la nostra interdipendenza: siamo tutti legati, gli uni agli altri, sia nel male che nel bene". A indicarlo è stato Papa Francesco nella prima udienza in presenza dal lockdown, sottolineando che "per uscire migliori da questa crisi, dobbiamo farlo insieme. Insieme, non da soli, perché o si fa insieme o non si fa. Dobbiamo farlo tutti quanti, nella solidarietà. Questa parola oggi vorrei sottolinearla".