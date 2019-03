Il “dio della fertilità” di Peschici: chiede foto dei genitali per aiutare le donne ad avere figli

Dice di voler aumentare la fertilità delle donne e chiede loro foto di vagine, sederi e posizioni sessuali. Si tratta del “dio della fertilità”, Elia da Peschici: “Le Iene” sono andate a trovarlo per scoprire come funzionano le sue “cure”.



L’uomo, in età avanzata, domanda alle “pazienti” foto “della vagina”, “del cu**o aperto” e dispensa suggerimenti sulle relazioni sessuali delle coppie che si rivolgono a lui per avere dei figli. Insieme a lui l'assistente Esther, che aiuta a trovare le donne bisognose. Veronica Ruggeri manda in onda telefonate e messaggi di Elia che però, davanti alle telecamere, smentisce: “Non ho nessun potere”. E anche Esther nega: "Grazie a te possono nascere bambini?" chiede l'inviata. "No, assolutamente no" è la risposta.