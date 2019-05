Il campione di tennis Andreas Seppi truffato per 500mila euro: "Ho sbagliato investimento"

A spiegare cosa sia successo è l'avvocato di Seppi, Aldo Pardo. "Il mio cliente - ha detto al Corriere della Sera - ha perso tutto, anche gli interessi maturati. Interessi a due cifre, solo virtuali però. Cioè lui li vedeva al computer, non in tasca". Oltre al giocatore di tennis, risultano agli atti ben 900 querele di altrettanti truffati. Seppi, secondo il racconto del legale, non sarebbe però particolarmente sconvolto da quanto gli è accaduto, forse anche in virtù dei dieci milioni di euro guadagnati durante la carriera . "Io l'ho visto tranquillo - ha detto Pardo -. Direi serafico. Mi ha detto: avvocato, ho sbagliato questa operazione, veda lei".



Gaiatto, il numero uno della Venice Investment group con sede in Slovenia, è stato arrestato insieme a tredici complici. Dalle indagini è emerso che il broker era già stato sanzionato dalla Consob per attività illecita, che la società slovena era il punto terminale di una serie di scatole cinesi nate nelle campagne di Portogruaro, dove viveva Gaiatto, per ramificarsi in Croazia, Slovenia, Stati Uniti, Inghilterra. Il buco complessivo creato dalla società è di 77 milioni di euro.