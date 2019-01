Il 2018 è l'anno del ponte Morandi, di Salvini e del reddito di cittadinanza

Il personaggio dell'anno si chiama Matteo Salvini, mentre "reddito di cittadinanza" è la parola che, secondo i nostri lettori, più di ogni altra rappresenta i dodici mesi passati.



A grande distanza dalla tragedia di Genova si piazza l'evento politico di questo 2018: sono le elezioni del 4 marzo, che hanno sancito di fatto il passaggio a un nuovo modo di fare politica, con il governo gialloverde di Movimento 5 stelle e Lega. Terzi, a pari merito, il passaggio di Ronaldo alla Juve, e la morte di Sergio Marchionne.



Proprio il calciatore passato in bianconero è in seconda posizione tra i personaggi dell'anno, dopo il ministro leghista, mentre al terzo posto si piazza il premier Giuseppe Conte.



Tutte di segno politico le parole che si conquistano il podio in questo 2018: dopo "reddito di cittadinanza", la seconda posizione va infatti a "quota 100", seguita da un'altra parola legata al nuovo corso della politica nel nostro Paese, "sovranismo". Bisogna scendere al quarto posto per trovare un argomento differente con l'espressione "Me too" che ha indicato il movimento contro le molestie alle donne che sopravanza di poco i "gilet gialli", quinti.