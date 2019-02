I genitori di Renzi al gip: Siamo due pensionati" | Il difensore chiede la revoca degli arresti domiciliari

E' durato circa tre ore l'interrogatorio di Laura Bovoli, mentre Tiziano Renzi è stato ascoltato per circa due ore. I genitori dell'ex premier, accusati di bancarotta e false fatturazioni, sono agli arresti domiciliari dal 18 febbraio nella casa della figlia Matilde, a Rignano sull'Arno (Firenze). Oltre a loro due, è finito ai domiciliari anche l'imprenditore ligure Mariano Massone, mentre il numero degli indagati complessivo è salito a 18. Massone, accompagnato dal suo legale, si è avvalso della facoltà di non rispondere e ha presentato a sua volta una memoria difensiva.



Laura Bovoli si è dimessa dalla società di famiglia - Il difensore ha riferito inoltre che Laura Bovoli si è dimessa dalle cariche ricoperte nella società di famiglia "Eventi6", mentre il marito si è cancellato dal registro degli agenti di commercio cui era iscritto. Le dimissioni della donna risalirebbero al 20 febbraio e sempre di questi giorni è la cancellazione dagli agenti di commercio di Tiziano Renzi. L'avvocato Bagattini, a chi chiedeva quale attività svolgano i Renzi, ha risposto che "sono due pensionati".



L'avvocato: "Il processo? C'è anche l'archiviazione" - "Al senatore Matteo Renzi, con cui ho scambiato messaggi anche oggi, vorrei suggerire che c'è anche l'archiviazione" come possibile evoluzione del procedimento penale che ha portato i genitori ai domiciliari. Così l'avvocato Bagattini ha risposto a un giornalista che ricordava come Matteo Renzi, in un suo commento sulla vicenda, avesse ipotizzato anche "il processo".



Contestati 250mila euro più Iva - Il legale ha poi puntualizzato che la contestazione dell'illecito "non ammonta a 700mila euro", ma "eventualmente è di 250mila euro più Iva. Qualcuno ha sbagliato a fare le operazioni aritmetiche".



La vicenda - A mamma e papà Renzi vengono contestate fatture false e gonfiate per circa 400mila euro. Le avrebbe emesse, secondo i magistrati della Procura di Firenze, la "Marmodiv", una delle cooperative coinvolte nell'inchiesta. Ma la "Marmodiv", per la quale è stato chiesto il fallimento a ottobre 2018, secondo l'accusa, sarebbe stata utilizzata per "alleggerire" degli oneri previdenziali e fiscali la società della famiglia Renzi, la "Eventi6". Secondo i pm, la Marmodiv, che distribuisce materiale pubblicitario della Eventi6, "con il consenso del committente, ha sistematicamente destinato, fin dall'origine, al macero una parte del materiale pubblicitario affidatole per la distribuzione".



Sempre secondo l'accusa, i coniugi Renzi sarebbero gli amministratori di fatto di questa cooperativa, come lo sarebbero stati di altre due cooperative già fallite: la "Delivery Service" e la "Europe Service". La prima venne costituita nell'aprile 2009 da dieci soci, sei dei quali residenti a Rignano sull'Arno. Molti dei soci fondatori non avrebbero neppure saputo di esserlo. La Delivery venne poi abbandonata e fatta fallire. Da lì è partita l'inchiesta che ha portato alle misure cautelari eseguite lunedì sera. Stesso destino ha avuto la Europe Service e la stessa fine sarebbe toccata alla Marmovid.