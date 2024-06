Hamdi, dalle cucine stellate al rischio di rimpatrio per un cappotto

Hamdi è un tunisino arrivato in Italia quando era minorenne. Ora ha 21 anni e un tirocinio in partenza in un ristorante stellato, ma il suo sogno rischia di svanire: il giudice ha deciso che deve lasciare l'Italia entro sette giorni. Il motivo è il tentato furto di un cappotto che il ragazzo aveva fatto a 18 anni, quando aveva dovuto lasciare la casa famiglia in cui viveva e si era ritrovato in strada senza un posto in cui andare.