Hacker rubano informazioni da banche dati: 4 arresti, anche agenti | Sottratti dati di politici

I carabinieri di Varese hanno arrestato quattro persone accusate di aver "esfiltrato" dati e informazioni "sensibili e segrete" conservati nelle "Banche Dati Strategiche Nazionali" Sdi, Serpico, Inps e altri per "profitto economico e di altra natura". I dati sarebbero stati prelevati su commissione e per essere rivenduti, anche dati e informazioni sensibili di esponenti politici. I quattro destinatari dell'ordinanza cautelare, a quanto si è saputo, sarebbero appartenenti o ex delle forze dell'ordine, hacker e consulenti informatici.