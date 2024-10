Monza, Giulia ha le contrazioni: Davide stava per nascere da Pizzaut

Ha le contrazioni al ristorante ma nonostante questo Giulia finisce la sua pizza e poi corre in ospedale: il suo Davide stava per nascere da PizzAut, il locale monzese gestito da ragazzi autistici. Una storia in grado da emozionare moltissimo i ragazzi e lo staff che hanno condiviso con la donna gli ultimi momenti prima del parto.