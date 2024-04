Gunther, il proprietario del cane più ricco del mondo: "450milioni di euro di patrimonio"

Gunther VI è il cane più ricco del mondo secondo la lista di The Pet Rich List, ripresa da Forbes. Il pastore tedesco, erede del fondo della contessa Karlotta Liebenstein morta nel 1992 e priva di figli, beneficia della fortuna grazie ai giusti investimenti da parte del Gunther Group, i gestori del fondo. L'eredità è infatti cresciuta fino a raggiungere, con Gunther VI, i 500 milioni di dollari. "Ha un patrimonio di 450milioni di euro, uno staff di 27 dipendenti e un autista personale. Solitamente spende al mese dai 20 ai 40mila euro" ci spiega una delle addette alla cura personale del cane.

"Tutta la storia della stirpe dei Gunther inizia in questa villa in Toscana ma non ha solo questa, ne ha molte altre. È un business dog, ama viaggiare e andare in barca. Ha uno yacht e si sposta sui suoi jet privati. A lui non dispiace essere milionario, difende molto i suoi privilegi, non è molto disponibile a fare la "vita da cane"" ha spiegato Maurizio Mian, imprenditore e proprietario del cane protagonista anche di una serie tv americana. Il pastore tedesco, che indossa un collare d'oro con medaglietta in swaroski, ha uno chef personale che prepara piatti con carni dai 100 euro al kg fino ad arrivare a 500 euro al kg per ogni pasto.