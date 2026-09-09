ma ci sarebbe un secondo scritto

Guccini, giallo sul testamento: alla moglie Raffaella Zuccari la casa di via Paolo Fabbri

Alla figlia Teresa sono andati in eredità molti beni, ma non la casa in cui è cresciuta

09 Set 2026 - 08:10
SeguiLogo Tgcom24suSeguici su
© Ansa

© Ansa

Le ultime disposizioni di Francesco Guccini sono state aperte l'8 settembre dal notaio Lorenzo Luca. Come si legge sulle pagine del Corriere della Sera, presenti con lui erano la moglie Raffaella Zuccari e la figlia Teresa. Quest'ultima ha ereditato molti beni del cantautore, ma è giallo sulla cosa a cui forse avrebbe tenuto di più: la casa in cui è nata e cresciuta, quella di via Paolo Fabbri è stata lasciata alla moglie Raffaella. 

Google Preferred Site

Inutile ricordare il valore affettivo, simbolico che per tutti gli amanti di Guccini ricopre ancora oggi quella casa, icona di un tempo e di una generazione, il luogo attorno al quale si sono trovati a cantare le sue canzoni centinaia di appassionati, l’indirizzo che ha dato il nome a uno degli album più noti. Teresa è nata dalla lunga relazione con Angela Signorini e in quella casa ha vissuto e quindi è normale che il legame con quell’abitazione per lei sia fortissimo. Secondo quanto appreso da fonti del Corriere, chi era presente alla lettura del testamento parla di momenti di forte tensione.

Leggi anche

Francesco Guccini, l'ultimo saluto della figlia Teresa: "Buon viaggio babbo"

Francesco Guccini se n'è andato, ma le sue canzoni continueranno a generare ricordi e ricavi

Il giallo, però, si infittisce: il testamento aperto l'8 settembre è stato scritto da Guccini a dicembre del 2015, più di dieci anni fa, ma il notaio avrebbe riferito l'esistenza di un secondo testamento. Quest'ultimo, scritto successivamente, annullerebbe ciò che è stato letto ieri. 

Ti potrebbe interessare

videovideo
casa
francesco guccini

Sullo stesso tema