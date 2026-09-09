Guccini, giallo sul testamento: alla moglie Raffaella Zuccari la casa di via Paolo Fabbri

Inutile ricordare il valore affettivo, simbolico che per tutti gli amanti di Guccini ricopre ancora oggi quella casa, icona di un tempo e di una generazione, il luogo attorno al quale si sono trovati a cantare le sue canzoni centinaia di appassionati, l’indirizzo che ha dato il nome a uno degli album più noti. Teresa è nata dalla lunga relazione con Angela Signorini e in quella casa ha vissuto e quindi è normale che il legame con quell’abitazione per lei sia fortissimo. Secondo quanto appreso da fonti del Corriere, chi era presente alla lettura del testamento parla di momenti di forte tensione.