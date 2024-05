Guastalla (Reggio Emilia), nube di cloro dalla piscina: 150 intossicati

Una nube chimica, di cloro in reazione con altro componente, si è sprigionata in mattinata dalle piscine di Guastalla (Reggio Emilia), un impianto privato, adiacente a moltissime scuole della cittadina - 2mila studenti - causando tosse e lacrimazione.

Si contano 150 intossicati, perlopiù ragazzi, riferisce il sindaco Camilla Verona, in parte ricoverati in pronto soccorso a Guastalla, altri negli ospedali di Reggio Emilia e Montecchio. La situazione si sta stabilizzando e i ragazzi stanno ricominciando a rientrare in classe.