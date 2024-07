Una ragazzina di tredici anni, che si trovava in un centro sportivo a Guastalla (Reggio Emilia), dopo essersi tuffata in piscina non è riemersa subito dall'acqua. Soccorsa immediatamente dai bagnini, la giovane ha perso i sensi ed è stato necessario l'utilizzo del defibrillatore. È stata poi portata in elisoccorso all'ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverata in rianimazione. Le sue condizioni sono gravissime.