Grosseto, 23 intossicati da monossido a una festa di compleanno: tutti salvi

Dal sopralluogo dei Vigili del Fuoco, a un'ora dall'evento, viene confermata la presenza di monossido in ambiente e viene chiesto soccorso sanitario per 4 adulti e un bambino di 18mesi. Da Roccalbegna viene inviata l'ambulanza infermieristica che una volta giunta sul posto rettifica il numero dei pazienti in 9 (5 adulti e 4 bambini).



A supporto arrivano sul posto anche l'ambulanza Medicalizzata di Castel del Piano in rientro da Grosseto e 2 BLSD per il trasporto dei pazienti presso il pronto soccorso di Castel del Piano dove è stato allestito il piano di maxi emergenza.