Green Pass, Sala: "No allarmismi ma sono totalmente favorevole"

IPA

Nel giorno in cui in tante piazze italiane si sono tenute manifestazioni di protesta contro il Green Pass, Beppe Sala ha espresso un'opinione positiva sul certificato vaccinale. "Sono totalmente favorevole. Non credo sia giusto fare gli allarmisti ma è ancora il momento della cautela, basta guardare cosa sta succedendo negli altri Paesi", ha spiegato il sindaco di Milano. Sala si è poi detto contrario alla chiusura delle discoteche.